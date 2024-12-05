Москва очень внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии

Россия очень внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии, где вновь активизировались террористы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва готова оказать поддержку дружественному Дамаску.

«В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии, мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском», – сказал представитель Кремля, слова которого цитирует РИА «Новости».

«В зависимости от оценки ситуации уже можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, с тем, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу», – отметил Песков, отвечая на вопрос, в каком объеме Россия сможет оказать военную поддержку Дамаску.

Ситуация в Сирии обострилась в конце ноября, когда террористические группировки начали военную операцию и проникли в несколько провинций арабской республики. Сирийская армия отражает атаки при поддержке российских военных.

Напомним, на текущей неделе президент РФ Владимир Путин провел переговоры с руководителями Ирана и Турции. Одной из тем стало обострение в арабской республике.

Москва, Светлана Антонова

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