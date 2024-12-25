Спецрейс МЧС доставит на родину пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян

Спецборт МЧС доставит из Казахстана в Москву россиян, пострадавших при крушении авиалайнера. Как сообщила пресс-служба ведомства, санитарный рейс выполняется по указанию главы государства.

Предполагается, что во время полета пострадавших будут сопровождать врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и группа специалистов Минздрава России.

Спецборт Ил-76 оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, а также аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.

Напомним, в авиакатастрофе близ казахстанского города Актау как минимум 32 человека выжили. В больницы доставлены 29 выживших, включая двоих детей. По данным посольства РФ в республике, среди выживших 10 россиян.

Всего на борту, по уточненным данным МЧС Казахстана, находилось 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Списки погибших и пострадавших уточняются.

Москва, Светлана Антонова

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