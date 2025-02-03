Североатлантический альянс готовит масштабную операцию по дискредитации главы киевского режима Владимира Зеленского и его отстранению от власти на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«В НАТО хотели бы избавиться от главы киевского режима, в идеале в результате псевдодемократических выборов. По расчетам альянса, они могли бы состояться на Украине не позднее осени текущего года. В преддверии предвыборной кампании в штаб-квартире НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Зеленского», – цитирует ТАСС сообщение СВР.

Как отмечается, в планах НАТО, в том числе, обнародовать сведения о присвоении Зеленским и членами его команды средств для боеприпасов – более $1,5 млрд, а также о продаже безвозмездно полученного оружия различным группировкам в странах Африки.

В то же время, по данным СВР, в руководстве НАТО «считают необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма», для чего предполагается «заморозить» конфликт путем вывода противоборствующих сторон на диалог о «начале его урегулирования».

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube