Почти 40% предприятий в России считают необходимым повысить цены на свою продукцию

В России 37% предприятий считают необходимым повысить цены на свою продукцию. Об этом свидетельствуют результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в рамках мониторинга «Состояние российской экономики и деятельность компаний», данные которого приводит РБК.

Издание отмечает, что такой высокой доля бизнеса, планирующего повышать цены в качестве меры по повышению эффективности работы, не была как минимум с начала 2018 года. Ближе всего к текущему показателю были результаты мониторинга от января 2022 года: тогда повышать цены считали необходимым 36% респондентов.

В январе-сентябре 2024 года повышать цены намеревались лишь около пятой части организаций, показатель менялся «в рамках статистической погрешности», отмечает РСПП. В апреле о таких планах заявляли 19% предприятий, в июле – 16%, в октябре доля подросла до 23%.

Самым популярным ответом на вопрос об основных мерах по повышению эффективности работы предприятия стало сокращение расходов. Однако доля планирующих урезать издержки снизилась с 70% в июле 2024 года до 58% в январе.

Ранее президент РСПП Александр Шохин пообещал носить на руках главу Банка России Эльвиру Набиуллину, если будет принято решение о снижении ключевой ставки. Если ставка будет повышаться, это приведет к проблемам в виде неплатежей и банкротств предприятий, подчеркнул он.

Напомним, в настоящее время ключевая ставка установлена на уровне 21% годовых. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 14 февраля.

Москва, Светлана Антонова

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