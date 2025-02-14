Глава ЦБ сказала, когда ждать пик инфляции

Пиковые значения инфляции в Росси нужно ожидать в апреле-мае. Об этом сообщил заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«По нашим оценкам, пик будет в апреле-мае... годовой инфляции», – сказала она, подчеркнув, что «оперативные данные об инфляции в январе и феврале указывают на небольшое замедление текущих темпов роста цен по сравнению с концом года, но о переломе тренда речь пока не идет».

Как сообщал «Новый День», годовая инфляция в РФ, по оценке регулятора на 10 февраля, составила 10%. Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7-8% в 2025 году, вернется к целевому показателю 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Москва, Светлана Антонова

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