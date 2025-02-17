Американская газета опубликовала вероятный сценарий завершения конфликта на Украине

Завершением конфликта на Украине может стать «заморозка» линии фронта, а темы спорных территорий будут урегулированы в течение 10-15 лет. Такой прогноз опубликовала американская газета The New York Times (NYT), публикацию которой цитирует «Прайм».

По мнению издания, в нынешней ситуации на поле боя Киеву придется пойти на ряд болезненных уступок, а Москва сможет позволить себе вести жесткий торг в переговорах.

Тем не менее, по версии газеты, линия боевого соприкосновения наверняка будет заморожена, а территории, взятые под контроль Россией, останутся под ее управлением. В то же время Украина и страны Запада, вероятно откажутся признавать новые территории частью России.

Компромиссом в статусе Украины газета называет оставление за ней возможности вступить в ЕС при неприсоединении к НАТО. Но при этом NYT со ссылкой на ученых Кембриджского университета указывает, что на линии соприкосновения может быть размещено до 7,5 тысячи миротворцев из стран, чьи кандидатуры будут одобрены и Россией, и Украиной. В то же время Киеву будет разрешено размещать на территории страны лишь небольшое число иностранного технического персонала и ограничить дальность ракет на вооружении 250 километрами.

При этом, как полагает издание, проект урегулирования предусматривает немедленное наложение санкций на сторону, которая возобновит боевые действия.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube