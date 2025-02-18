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Вторник, 18 февраля 2025, 19:43 мск

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РФ и США обсуждают мораторий на удары по энергетическим объектам

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

На переговорах в Саудовской Аравии представители Вашингтона предлагали ввести мораторий на удары по энергетическим объектом РФ и Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сегодня наши американские коллеги говорили – может быть, как-то ввести мораторий на нападения на энергетические объекты? Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают Вооруженные силы Украины», – уточнил Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Министр отметил, что Россия и США согласовали запуск процесса украинского урегулирования. В ближайшее время будут определены переговорщики по этой теме.

Эр-Рияд, Светлана Антонова

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