Переговоры по Украине пройдут при участии Киева – Путин

Переговорный процесс об урегулировании украинского кризиса будет проходить при участии не только Москвы, но и Киева. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, отметив, что с удовольствием встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

«Что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины. Никто Украину из этого процесса не исключает», – уточнил глава российского государства, добавив, что «поэтому нет оснований такой реакции на российско-американскую встречу» со стороны Киева.

Говоря о возможных сроках урегулирования украинского конфликта, Путин дал понять, что может потребоваться примерно полгода. «Когда господин Трамп был кандидатом в президенты США, он говорил о достаточно коротких сроках по урегулированию, скажем, украинского кризиса. Но после того как стал получать информацию как уже избранный президент Соединенных Штатов от спецслужб и так далее, он изменил же свою позицию, сказал, что да, потребуется полгода. Сейчас не будем говорить о сроках, но это естественно, абсолютно естественно», – пояснил президент РФ.

Говоря о переговорах с Трампом, Путин отметил, что «с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись». «Я думаю, что он тоже, это было видно по характеру нашего телефонного разговора», – сказал он.

В то же время российский лидер обратил внимание, что его встреча с Трампом должна быть достаточно подготовлена. «Находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы просто чай и кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения», – подчеркнул глава российского государства.

«Нужно какое-то время. Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить, но у нас есть желание провести такую встречу, и я бы хотел ее провести. Но, повторяю, нужно ее подготовить», – отметил Путин.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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