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Вторник, 25 февраля 2025, 21:07 мск

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МИД России увидел в дискуссии ООН об Украине сдвиг к миру

Дискуссия в ООН об украинском кризисе наглядно показывает, что в международном сообществе оформился запрос на мир. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

«Налицо серьезные сдвиги в подходах стран Мирового большинства, которые демонстрируют растущие реализм и стремление содействовать скорейшему завершению конфликта», – подчеркнул МИД.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что «европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, все больше оказываются в изоляции».

Как считает МИД России, подтверждением этого является, в том числе, голосование по проекту резолюции США в Совете безопасности ООН. «Есовские делегации вместе с Великобританией сперва попытались добиться переноса его рассмотрения в попытке заполучить больше голосов против документа. Когда же этот заход провалился, то они вновь вбросили свои деструктивные поправки: одна из них не набрала необходимые девять голосов, а две – были заветированы российской стороной. В результате резолюция получила поддержку 10 членов Совета, в том числе России. Против не выступил никто, а европейцы малодушно воздержались», – уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Украина

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