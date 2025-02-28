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Пятница, 28 февраля 2025, 16:28 мск

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Долговая стабильность: россияне почти в 1,5 раза увеличили объем займов в МФО

По итогам 2024 года микрофинансовые организации (МФО) в России выдали займов более чем на 1,5 трлн рублей. Как говорится в докладе Банка России, этот показатель превысил значение 2023 года на 51%, при этом треть всего годового объема выдач пришлась на четвертый квартал.

«Активность сохраняется как в секторе потребительских займов (выдано займов на 1,4 трлн рублей, рост выдач на 55% за год), так и в секторе займов бизнесу (выдано займов на 130 млрд рублей, рост выдач на 23% за год)», – уточнил регулятор.

При этом 65% займов этого сегмента приходится на МФО, основу финансовых групп которых составляют крупнейшие маркетплейсы и расчетные небанковские кредитные организации.

Вместе с тем Банк России предупредил, что с 2025 года будут поэтапно вводиться дальнейшие меры, чтобы ограничить закредитованнось граждан. «Основные из них – снижение переплаты по займам МФО с 130 до 100% и ограничение количества одновременно действующих дорогих займов», – говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ также отметили, что сейчас 22% граждан – заемщиков МФО имеют одновременно на руках 3 займа и более. Их задолженность достигает почти половины потребительского портфеля МФО.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / ЦБ РФ

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