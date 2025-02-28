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Пятница, 28 февраля 2025, 17:50 мск

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Биржевая стоимость бензина Аи-92 за месяц упала почти на 6%

Биржевые цены на бензин Аи-92 в России в период с 3 по 28 февраля снизилась на 6,23%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, которые приводит «Прайм».

Как уточняется, только за пятницу марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 0,58% – до 50 080 рублей за тонну. В то же время цена на Аи-95 выросла на 1,54% – до 55 658 рублей за тонну, хотя по итогам месяца колебание стоимости этого вида топлива оказались незначительными – в пределах одного процента.

Незначительно подешевело также дизельное топливо: зимнее упало в стоимости сильнее остальных сортов – на 0,64%, до 56 834 рублей за тонну. Стоимость летнего дизеля снизилась на 0,03%, до 54 623 рублей за тонну, межсезонного – на 0,13%, до 56 451 рубля.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

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