Пашинян рассказал Путину о мирном соглашении Армении и Азербайджана

Сегодня по инициативе Еревана состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как сообщила пресс-служба Кремля, речь шла о мирном соглашении между Ереваном и Баку.

Пашинян сообщил о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о готовности Еревана подписать этот важный документ.

«Владимир Путин подчеркнул в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе. Как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей», – отмечается в сообщении Кремля.

В ходе разговора премьер-министр Армении подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Москва, Светлана Антонова

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