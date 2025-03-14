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Пятница, 14 марта 2025, 18:40 мск

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МИД России обвинил Норвегию в милитаризации архипелага Шпицберген

Фото: FreePik

Министерство иностранных дел России официально выразило обеспокоенность растущей милитаризацией Норвегией архипелага Шпицберген. Об этом было заявлено послу королевства Роберту Квиле в ходе рабочей встречи в МИД России.

«Вопреки установленному Договором о Шпицбергене 1920 года международно-правовому режиму, предусматривающему исключительно мирное развитие архипелага и запрет на использование его территории в целях войны, Шпицберген все в большей степени вовлекается в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО», подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД РФ, в частности, обратил внимание, что на архипелаге функционируют объекты двойного назначения, позволяющие наряду с гражданскими выполнять задачи военно-прикладного характера, включая ведение боевых действий на территории третьих стран.

«В Москве призвали норвежскую сторону отказаться от любой активности, подрывающей международно-правовые основы режима архипелага, способствующей привнесению на территорию Шпицбергена и в прилегающие морские пространства конфликтного потенциала, ведущей к нагнетанию напряженности в регионе», – сообщил российский МИД.

Москва, Анастасия Смирнова

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