Госдума уточняет закон о поступлении выпускников колледжей в вузы

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении поправки в закон об образовании, которые уточняют условия поступления абитуриентов в высшие учебные заведения на базе среднего профессионального образования.

Согласно предполагаемым изменениям, с 1 сентября 2025 года выпускники организаций среднего профобразования смогут поступить в вуз по результатам внутренних экзаменов без необходимости сдавать ЕГЭ только при условии, что полученная ими в колледже специальность совпадает с профилем дальнейшего обучения.

Тем, кто после окончания колледжа выберет другое направление обучения, для поступления в непрофильный вуз придется сдавать ЕГЭ.

Как считают депутаты, законопроект побудит выпускников техникумов и колледжей более осознанно делать свой выбор. По их оценке, недопустимо, когда обладатель диплома, например бухгалтера, по упрощенной схеме потом поступает в медицинский вуз.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, возможность поступления в вуз после СПО стали использовать как лазейку, чтобы избежать сдачи ЕГЭ. «Из последних источников, то, что видел: 41% стали использовать льготу для поступления в вузы по окончанию среднепрофессиональных учебных заведений, причем, как правило, не по профилю», – констатировал он.

Москва, Светлана Антонова

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