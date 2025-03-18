Госдума одобрила законопроект о защите россиян от телефонных и кибермошенников

Нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, направленный на защиту граждан от телефонных и кибермошенников. Его рассмотрение во втором чтении должно быть в приоритетном порядке, подчеркнул на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Документ, в частности, закрепляет возможность онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и цифровыми платформами. В пояснительной записке отмечается, что автоматический мониторинг позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях.

В числе мер противодействия мошенникам:

вводится обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров;

предлагается запретить сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи и иным субъектам общаться с гражданами и клиентами через мессенджеры;

предлагается создать информационную антифрод-платформу, на которой будут храниться образцы голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях;

устанавливается запрет на передачу сим-карт третьим лицам;

для граждан вводится возможность установления запрета на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи без личного присутствия (запрет можно будет установить через портал «Госуслуги» или при обращении в МФЦ, а снять – только при личном посещении МФЦ).

Предусмотрены также другие нововведения (всего около 30 мер), направленные на защиту россиян от телефонных и кибермошенников.

Госдума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении 26 марта.

Москва, Светлана Антонова

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