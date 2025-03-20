Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность Банка России

Нижняя палата российского парламента поручила Счетной палате провести проверку деятельности Центрального банка, начиная с 2022 года. Об этом говорится в постановлении, которое сегодня приняли депутаты Госдумы по итогам обсуждения отчета о работе контрольного ведомства за прошлый год.

Счетной палате поручено «в период с мая по декабрь 2025 года осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России), его структурных подразделений и учреждений за 2022-2024 годы и истекший период 2025 года», говорится в документе.

Госдума также рекомендовала Счетной палате «осуществлять аудит реализации государственных мер по стимулированию инвестиций в условиях внешнего санкционного давления».

Москва, Светлана Антонова

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