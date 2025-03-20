российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 марта 2025, 17:34 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность Банка России

Нижняя палата российского парламента поручила Счетной палате провести проверку деятельности Центрального банка, начиная с 2022 года. Об этом говорится в постановлении, которое сегодня приняли депутаты Госдумы по итогам обсуждения отчета о работе контрольного ведомства за прошлый год.

Счетной палате поручено «в период с мая по декабрь 2025 года осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России), его структурных подразделений и учреждений за 2022-2024 годы и истекший период 2025 года», говорится в документе.

Госдума также рекомендовала Счетной палате «осуществлять аудит реализации государственных мер по стимулированию инвестиций в условиях внешнего санкционного давления».

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Госдума

«Вражеские действия со стороны Центробанка…» Лидер «эсеров» сделал заявление в Госдуме о ключевой ставке ЦБ / На пути в «тупик»: в Госдуме вновь заговорили об отставке Набиуллиной / Силовики и военнослужащие, защищавшие Курскую область от украинских боевиков, получат статус ветерана боевых действий / В Госдуме обратили внимание на странную политику Собянина / В России расширят «рамки» призыва на срочную службу в армию / Госдума одобрила законопроект о защите россиян от телефонных и кибермошенников / Госдума уточняет закон о поступлении выпускников колледжей в вузы / Госдума утвердила закон об эксперименте с аттестацией для 9-классников в трех регионах РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Госдума, ЦБ РФ,