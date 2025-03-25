Госдума приняла закон, направленный на защиту россиян от телефонных и кибермошенников

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Документ был поддержан депутатами единогласно.

Законом вводится комплекс мер, пресекающих действия мошенников, среди которых, в частности, онлайн-обмен информацией между государственными органами, банками и операторами связи. «При снятии денег через банкомат кредитная организация будет обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. В случае выявления этого банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах», – уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также закон предоставит гражданам возможность наделить родного или близкого человека статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денежных средств.

Предусматривается также обязательная маркировка звонков – на экране телефона оператор связи будет отображать наименование организации, откуда звонят, что позволит выявить мошенников.

«Для сотрудников государственных органов, банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещения объявлений устанавливается запрет на информирование граждан через мессенджеры, – пояснил Володин.

По его словам, массовые вызовы и спам-звонки будут осуществляться только при условии получения предварительного согласия абонента, а при направлении отказа оператору связи – прекращены.

Кроме того, россиянам будет предоставлена возможность установить через Госуслуги или МФЦ самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи. Можно будет ввести и запрет на передачу права пользования номером телефона третьим лицам, за исключением членов семьи.

«Все эти меры позволят уберечь граждан от действий мошенников, а также будут способствовать сохранности их денежных средств», – заключил спикер Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

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