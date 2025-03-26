Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Начавшиеся при посредничестве США переговоры об урегулировании конфликта на Украине пока оставляют больше вопросов, чем ответов относительно даже временного перемирия. Киев своими действиями явно дает понять, что не готов договариваться.

Накануне Москва и Вашингтон согласовали список энергетических объектов, по которым запрещены удары конфликтующих сторон. Однако эта договоренность под сомнением, поскольку Киев уже неоднократно атаковал российскую инфраструктуру после 18 марта, когда это соглашение стало действовать.

До сих пор не ясны перспективы с отменой военной поддержки Киева со стороны США и Европы. Несмотря на заявленный отказ НАТО включать Украину в свой блок, Вашингтон возобновил поставки вооружений для ВСУ, а Брюссель подготовил план собственной масштабной милитаризации. Эти и другие нюансы сохраняют широкие возможности для продолжения боевых действий.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям с вопросом: «Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?»

Варианты ответов:

Да, Россия способна отстоять свои интересы не только на поле боя

Нет, Киев сорвёт переговоры

Сомневаюсь – Запад и США будут продавливать выгодные для себя условия

Всё решит фронт

Мне все равно

Ваш вариант

Проголосовать можно здесь >>>

Москва, редакция РИА «Новый День»

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube