российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 марта 2025, 12:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Начавшиеся при посредничестве США переговоры об урегулировании конфликта на Украине пока оставляют больше вопросов, чем ответов относительно даже временного перемирия. Киев своими действиями явно дает понять, что не готов договариваться.

Накануне Москва и Вашингтон согласовали список энергетических объектов, по которым запрещены удары конфликтующих сторон. Однако эта договоренность под сомнением, поскольку Киев уже неоднократно атаковал российскую инфраструктуру после 18 марта, когда это соглашение стало действовать.

До сих пор не ясны перспективы с отменой военной поддержки Киева со стороны США и Европы. Несмотря на заявленный отказ НАТО включать Украину в свой блок, Вашингтон возобновил поставки вооружений для ВСУ, а Брюссель подготовил план собственной масштабной милитаризации. Эти и другие нюансы сохраняют широкие возможности для продолжения боевых действий.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям с вопросом: «Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?»

Варианты ответов:

Да, Россия способна отстоять свои интересы не только на поле боя

Нет, Киев сорвёт переговоры

Сомневаюсь – Запад и США будут продавливать выгодные для себя условия

Всё решит фронт

Мне все равно

Ваш вариант

Проголосовать можно здесь >>>

Москва, редакция РИА «Новый День»

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Казахстан договаривается с Киевом о безопасности Каспийского трубопроводного консорциума / «Должна финансировать Европа». Зеленский вновь потребовал денег для ВСУ / Москва и Вашингтон согласовали список объектов, которых касается запрет на удары со стороны противника / Притязания не уместны: МИД России прояснил будущее Запорожской АЭС / Кремль анонсировал ещё одно заявление о переговорах с США / ВСУ целенаправленно бьют по куполам православных храмов в Белгородской области / Кремль уточнил детали переговоров в Саудовской Аравии: Москва настаивает на отмене части санкций / Киев отказался учитывать курс российского рубля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Севастополь, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,