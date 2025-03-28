Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области был осуществлен при содействии Франции и Великобритании. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, многочисленные атаки на российские энергетические объекты подтверждают, что у Киева «нет политической воли к миру».

«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск – британскими специалистами. Команду давали из Лондона. Неделю назад, 21 марта, этот объект уже подвергался террористической атаке киевского режима, приказавшего своим боевикам взорвать его при отступлении из Курской области. Теперь, после ракетного огня, ГИС «Суджа» практически уничтожена», – отметила Захарова.

Представитель МИД России обратила внимание, это не единственный случай атаки по российским энергетическим объектам. По ее словам, 28 марта в Саратовской области силами российской системы ПВО были сбиты и перехвачены 19 украинских БПЛА, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Ранее атаки предпринимались атаки по предприятиям газовой отрасли, электрораспределительным подстанциям, нефтехранилищам, в том числе принадлежащим международному «Каспийскому трубопроводному консорциуму», на территории Брянской, Курской, Белгородской областей, Крыма и Краснодарского края.

«Произошедшее подтверждает, что у Киева нет политической воли к миру. Там по-прежнему мыслят категориями войны, настроены на эскалацию конфликта и готовы на любые провокации, чтобы воспрепятствовать усилиям по достижению окончательного урегулирования украинского кризиса», – констатировала официальный представитель МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

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