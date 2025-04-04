Продолжающиеся удары ВСУ по российской территории свидетельствуют о нежелании киевской хунты не только прекратить огонь, но и урегулировать конфликт. Об этом говорится в заявлении официального представители МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, только с начала апреля в Брянской, Белгородской и Херсонской областях, а также в Горловке в результате атак ВСУ один мирный житель погиб и не менее 30 – получили ранения. «Достоверно установлено, что современные бандеровцы ежедневно устраивают прицельную охоту с использованием БПЛА на ни в чем неповинных и беззащитных людей. Начиненные взрывчаткой дроны хладнокровно направляются на любого человека, попавшего в поле зрения озверевших неонацистов. Бандиты Зеленского безжалостно открывают огонь по женщинам, старикам и детям, стараются нанести удары по жилым домам, магазинам, школам, больницам, объектам социальной и транспортной инфраструктуры», – констатировала официальный представитель МИД России.

«Все эти факты говорят о том, что в планы киевской хунты не входят прекращение огня и достижение политического урегулирования конфликта. У режима Зеленского нет политической воли к миру. Его клика патологически одержима кровопролитием, террором, причинением ущерба и максимальных страданий гражданскому населению», – подчеркнула Захарова.

Москва, Светлана Антонова

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