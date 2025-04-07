Стоимость бензина на московских АЗС снова выросла

Средняя стоимость автомобильного топлива на московских автозаправках за неделю с 31 марта по 7 апреля ускорила темпы роста. Из данных Московской топливной ассоциации (МТА) следует, что некоторые виды топлива подорожали на 20 и более копеек.

В частности, цены на бензин марки Аи-92 поднялись в среднем на 24 копейки – до 57,29 рубля за литр, Аи-95 – на 25 копеек до 63,34 рубля. Неделей ранее средние цены на Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы увеличились на 6 и 5 копеек соответственно, уточняет «Прайм».

Стоимость дизельного топлива увеличилась в среднем на 23 копейки – до 70,24 рубля за литр. На прошлой неделе рост составлял 9 копеек.

Также за отчетный период подорожал и бензин Аи-100 – на 22 копейки до 86,56 рубля за литр. До этого его стоимость не менялась с 17 марта.

Москва, Светлана Антонова

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