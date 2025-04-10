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Четверг, 10 апреля 2025, 22:27 мск

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Будет «дорожная карта»: МИД России прокомментировал итоги стамбульских переговоров с США

Министерство иностранных дел России подвело итоги сегодняшних переговоров Москвы и Вашингтона в Стамбуле. МИД сообщил, что условлено разработать «дорожную карту» в контексте поставленного российской стороной вопроса о возврате конфискованных властями США шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих РФ на правах собственности.

Вместе с тем делегации обменялись «нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций».

Кроме того, как уточнили в МИД России, была продолжена работа по облегчению визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания. При этом посол России Александр Дарчиев «призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих укреплению взаимного доверия, расширению деловых и общественных связей, таких, как возобновление прямого авиасообщения».

«По итогам консультаций принято решение оперативно проработать высказанные предложения. Ориентир – выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются», – заключил МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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