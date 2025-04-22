Песков прокомментировал план Трампа по Украине

В Кремле сомневаются, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине при условии его наличия может быть публичным документом.

«Даже если бы это было, никто бы не делал его публичным», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва продолжает контакты с американцами по всем имеющимся для этого каналам. «Мы не склонны что-то загонять в какие-то жесткие временные рамки», – добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» встречи об урегулировании конфликта на Украине и анонсировал возможное заключение «сделки» на текущей неделе.

В Кремле считают маловероятным урегулирование конфликта на Украине в короткой перспективе. В то же время Москва на текущей неделе ожидает визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Москва, Елена Володина

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