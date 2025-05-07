Эстония закрыла небо для полетов в Москву

Власти Эстонии объявили о закрытии воздушного пространства для Кубы и Бразилии, руководители которых планируют посетить Москву для празднования 80-летия Победы 9 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR, которая приводит слова главы эстонского МИД Магнуса Цахну.
По его словам, Таллин исключает использование своего воздушного пространства для совершения полетов в Москву и из нее в рамках посещения парада в честь Дня Победы 9 мая.
Ранее сербские СМИ сообщили, что власти Латвии и Литвы также запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на торжества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Таллин, Елена Володина
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