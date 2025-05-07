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Среда, 7 мая 2025, 19:16 мск

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Президент Сербии прибыл в Москву

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает РИА «Новости».

Предполагается, что Вучич встретится с президентом РФ Владимиром Путиным для переговоров о двусторонних отношениях и ситуации на Балканах.

Как сообщалось ранее, самолет сербского лидера по пути в Москву совершил вынужденную посадку в Баку. Власти Латвии и Литвы запретили перелет в воздушном пространстве.

Москва, Елена Володина

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Метки / Европа

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