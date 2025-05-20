Россиянам сохранили возможность голосовать на выборах бумажными бюллетенями

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который предполагает сохранение бумажных бюллетеней на выборах и запрещает использование в избирательных кампаниях средств иностранных агентов и лиц, причастных к финансированию экстремистской деятельности.

Вместе с тем, согласно документу, предусматривается, что решение о проведении электронного голосования в российских регионах будет приниматься Центральной избирательной комиссией РФ или по ее поручению соответствующей территориальной. Порядок электронного голосования, подсчета голосов избирателей, участников референдума и установления итогов голосования устанавливаются ЦИК РФ или по ее поручению соответствующей региональной избирательной комиссией.

Закон также предполагает, что дополнительные выборы депутатов Госдумы не будут назначаться и проводиться в год, предшествующий году проведения основных парламентских выборов в год их проведения. Аналогичная норма будет распространена и на выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ и представительных органов муниципальных образований.

Схема одномандатных округов на выборах в Госдуму будет утверждаться раз в пять лет. Сегодня нижняя палата парламента утвердила также этот документ с новой схемой для парламентской кампании в 2026 году.

Москва, Елена Володина

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