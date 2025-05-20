российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 мая 2025, 15:27 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Россиянам сохранили возможность голосовать на выборах бумажными бюллетенями

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который предполагает сохранение бумажных бюллетеней на выборах и запрещает использование в избирательных кампаниях средств иностранных агентов и лиц, причастных к финансированию экстремистской деятельности.

Вместе с тем, согласно документу, предусматривается, что решение о проведении электронного голосования в российских регионах будет приниматься Центральной избирательной комиссией РФ или по ее поручению соответствующей территориальной. Порядок электронного голосования, подсчета голосов избирателей, участников референдума и установления итогов голосования устанавливаются ЦИК РФ или по ее поручению соответствующей региональной избирательной комиссией.

Закон также предполагает, что дополнительные выборы депутатов Госдумы не будут назначаться и проводиться в год, предшествующий году проведения основных парламентских выборов в год их проведения. Аналогичная норма будет распространена и на выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ и представительных органов муниципальных образований.

Схема одномандатных округов на выборах в Госдуму будет утверждаться раз в пять лет. Сегодня нижняя палата парламента утвердила также этот документ с новой схемой для парламентской кампании в 2026 году.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Госдума

Госдума окончательно приняла закон о госрегулировании платного образования в вузах / В Госдуме и Совете Федерации не исключают новые изменения в законы об иноагентах / Спикер Госдумы высказался за регулирование объемов платного образования в вузах с сентября 2025 года / Госдума одобрила новую схему одномандатных округов для парламентских выборов / Госдума приняла закон о дополнительной защите детей от финансовых мошенников / Госдума повысила штрафы за нарушения в сфере защиты информации / Госдума приняла закон о локализации такси / Госдума рассмотрит законопроект о защите детей от финансовых мошенников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, Госдума,