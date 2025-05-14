Госдума одобрила новую схему одномандатных округов для парламентских выборов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о новой схеме одномандатных избирательных округов, в том числе в новых регионах, для проведения выборов в Госдуму в 2026 году.

При составлении схемы были учтены перемены, произошедшие за последние 10 лет – в частности, воссоединение с Россией четырех регионов. Также в связи с увеличением численности населения за последнее десятилетие, норма представительства на один округ составит 495 835 человек, тогда как десять лет назад она рассчитывалась исходя из числа 488 456 избирателей, уточнила пресс-служба Госдумы.

Увеличение на один избирательный округ планируется в Москве (16), Московской области (12) и Краснодарском крае (девять). В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшается на один у каждого региона.

По новой схеме в Санкт-Петербурге будет восемь избирательных округов; в Татарстане и Башкортостане – по шесть; в Самарской области – пять; в Саратовской области – четыре; в Свердловской области – семь; в Челябинской области – пять.

Кроме того, в ДНР образуется три округа, в ЛНР – два, Запорожской и Херсонской областях – по одному округу.

Общее количество округов останется прежним – 225.

Москва, Елена Володина

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