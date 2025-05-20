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Вторник, 20 мая 2025, 17:21 мск

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Глава СК сообщил о скорой передаче в суд материалов уголовного дела о теракте в «Крокусе»

Архив. Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Уголовное дело о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» скоро будет направлено в суд. Об этом сегодня сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, уголовное дело насчитывает 500 томов. «Проведено 300 осмотров, 2,5 тысячи судебных экспертиз. И скоро дело будет направлено в суд», – сказал он.

Бастрыкин также уточнил, что потерпевшими более 2,3 тысячи человек, допрошены более 1 тысячи свидетелей.

Глава Следкома отметил, что СК, МВД и ФСБ быстро отреагировали на совершение теракта. Сначала были задержаны четверо граждан Таджикистана – исполнителей теракта. Всего арестованы 19 фигурантов.

Примечательно, что, по данным СК, в первом квартале 2025 года мигрантами совершено в 2,7 раза больше преступлений террористического характера.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 145 человек, пострадал 551 человек. Концертный зал полностью сгорел. Потерпевшими по делу о теракте в концертном зале проходят более 1,7 тыс. человек. В одно производство с делом о теракте соединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Москва, Елена Володина

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