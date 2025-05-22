«Мы можем рассчитывать?» Путин задал вопрос главе Минсельхоза о стабилизации цен на продукты

Сегодня на совещании с членами правительства РФ глава государства Владимир Путин задал вопрос министру сельского хозяйства Оксане Лут, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен на сельхозпродукты.

«Можем рассчитывать на стабилизацию цен (сельхозпродуктов – ред.), да?», – спросил Путин (здесь и далее цитата по РИА «Новости»).

Лут ответила, что цены на овощи сейчас «идут разнонаправленно»: на одни виды продуктов питания цены увеличиваются, на другие – снижаются. Она также отметила, что самая критичная группа на данный момент – это овощи и картофель.

«По прошлому году, я напомню, что мы, в связи, опять же, с погодными условиями, у нас они были тяжелые на протяжении всего сезона, мы собрали меньше урожая картофеля на 1,3 миллиона тонн, в организованном секторе меньше, но при этом 7,3 миллиона тонн, которые мы собрали, это средний уровень объема производства за последние 5 лет. То есть в 2023 году у нас был очень большой урожай, рекордный урожай, мы такого не собирали никогда. И поэтому, конечно, поскольку очень много участников на рынке, нет крупных компаний в картофелеводстве или в овощеводстве, то это вопрос спроса и предложения», – пояснила Лут.

По ее словам, в 2025 году ожидается увеличение посадки картофеля по гектарам и по количеству, соответственно, первые овощи и картофель появятся в конце июня, а значит с июля ожидается снижение внутренних цен на картофель и на овощи.

Согласно последним данным Росстата, инфляция в России на 19 мая снизилась и составила 9,9% по сравнению с прошлогодним уровнем. Больше всего подорожала плодоовощная продукция – на 19,47%, хотя в целом продовольствие увеличилось в стоимости на 12,59% в годовом сравнении.

Москва, Елена Володина

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