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Четверг, 3 июля 2025, 17:47 мск

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«Сигнал» из США: Евросоюз намерен увеличить военные поставки Киеву

Фото: ec.europa.eu

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прекращение американских поставок оружия для киевского режима является «сигналом для наращивания европейских поставок» для вооруженных формирований Украины.

«Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – сказала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

При этом глава Еврокомиссии призвала страны ЕС брать военные кредиты и совместно закупать вооружения.

«Если США решат прекратить поставки, это будет серьезной неудачей для Украины, для Европы, для НАТО», – констатировала со своей стороны премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая также призвала страны ЕС в массовом порядке наращивать финансирование производства вооружений на территории Украины, а также форсировать процесс милитаризации Евросоюза.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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Метки / Европа

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