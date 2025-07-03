«Сигнал» из США: Евросоюз намерен увеличить военные поставки Киеву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прекращение американских поставок оружия для киевского режима является «сигналом для наращивания европейских поставок» для вооруженных формирований Украины.

«Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – сказала фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

При этом глава Еврокомиссии призвала страны ЕС брать военные кредиты и совместно закупать вооружения.

«Если США решат прекратить поставки, это будет серьезной неудачей для Украины, для Европы, для НАТО», – констатировала со своей стороны премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая также призвала страны ЕС в массовом порядке наращивать финансирование производства вооружений на территории Украины, а также форсировать процесс милитаризации Евросоюза.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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