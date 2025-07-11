В Кремле назвали неприемлемыми планы «коалиции желающих» разместить войска на Украине

Размещение иностранных войск на Украине вблизи российских границ является неприемлемым для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы так называемой «коалиции желающих» направить свои воинские контингенты на подконтрольную Киеву территорию сразу после прекращения огня.

«Конечно, размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи наших границ является для нас неприемлемым», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

«В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений, настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских», – констатировал Песков, добавив, что Москва разочарована тем, что ее сигналы не находят понимания на Западе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» по оказанию помощи Украине будет готова приступить к своей миссии сразу после прекращения огня. Эти планы включают отправку войск на территорию Украины.

Москва, Анастасия Смирнова

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