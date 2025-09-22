российское информационное агентство 18+

Центробанк увидел резкий рост зарплат в России

В текущем году в России наблюдается рост зарплат примерно на 15%. Об этом заявил советник председателя Центробанка РФ Кирилл Тремасов.

«Доходы населения продолжают расти очень быстрыми темпами. Средние зарплаты в прошлом году на 19% в среднем по стране росли, в этом году рост немножко замедлился, но все равно очень высокий: порядка 15% рост средней зарплаты по стране», – сказал Тремасов, слова которого приводит ТАСС.

Советник главы ЦБ подчеркнул, что это является одним из доказательств, что экономика страны не находится в рецессии.

Представители регулятора не устают утверждать, что ухудшение экономической ситуации в России происходит не из-за высокой ключевой ставки, хотя большинство экономистов и руководителей крупных компаний уверены в обратном.

Москва, Анастасия Смирнова

