Правительство РФ меняет систему оплаты труда педагогов – в УрФО новая концепция уже реализуется и восторга не вызывает

Правительство РФ намерено реализовать реформу системы оплаты труда учителей. Как сообщает РИА «Новости», исходя из новой концепции, деньги на оплату труда рекомендуется распределять таким образом, чтобы окладная часть доходов работников составляла 70%. А для уже работающих специалистов необходимо актуализировать структуру зарплаты по этим правилам.

Отмечается, что такое распределение доходов направлено на повышение престижности и привлекательности профессии педагога в России, уменьшение разницы в оплате труда, а также на развитие кадрового потенциала в сфере.

Между тем, похожий опыт по изменению оплаты труда учителям уже переживает Ямал. И пока ничего хорошего из этого эксперимента в регионе не выходит.

Пилотный проект на Ямале был запущен с сентября 2025 года в школах Губкинского. Основные изменения – ликвидация надбавок за стаж и категорию, введение подушевой системы финансирования. По словам педагогов, у них может уменьшиться зарплата из-за того, что убрали надбавки за категорию, за проверку тетрадей. Кроме того, новые правила будут вынуждать учителей участвовать в конкурсах и других активностях, что будет отвлекать их от основной работы. Депобр ЯНАО пытался успокоить учителей, но особого успеха не достиг.

Учителя продолжали высказывать недовольство новыми начислениями, с ними проводились разъяснительные встречи.

После этого был проведен также разъяснительный прямой эфир, но недовольство педагогов это не уменьшило.

Представитель сообщества педагогов допобразования в конце года также попросила у губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова отложить внедрение новой системы оплаты труда. Обращение она оставила в комментариях под постом о «прямой линии» главы региона. Основной аргумент заявительницы – в кружках и секциях систему ещё не протестировали. При этом многие вопросы о новой мотивации педагогов допобразования остались без ответов.

Екатеринбург, Елена Васильева

