При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали восемь человек, включая ребенка

Восемь человек, среди которых ребенок и трое сотрудников скорой помощи, пострадали в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском округе в поселке Разумное в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали шестеро, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи. 12-летняя девочка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу, водитель и два фельдшера СМП проходят лечение в областной клинической больнице, мужчина и женщина отпущены на амбулаторное лечение», – уточнил губернатор в канале в Max.

Белгород, Анастасия Смирнова

