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На подлете к Москве уничтожены пять беспилотников ВСУ

Средствами противовоздушной обороны на подлете к Москве уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Российской столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву», – проинформировал он в «Максе», добавив, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее 10 июня Собянин сообщал о ликвидации 22 украинских беспилотников, которые были направлены украинскими вооруженными формированиями для удара по российской столице. Таким образом силы ПВО нейтрализовали 27 вражеских БПЛА.

В аэропортах Жуковский и Домодедово уже более суток действуют ограничения на полеты. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Москва, Анастасия Смирнова

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