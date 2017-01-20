Сирийский Тартус стал российским на 49 лет. Безвозмездно

Публикации за 20.01.17

Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) Военно-морского флота (ВМФ) России в Тартусе на 49 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно достигнутому соглашению, сирийская сторона передает российской в безвозмездное пользование на весь срок действия настоящего соглашения территорию в Тартусе. Документ будет действовать 49 лет и «автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды», если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие.

«Максимальное количество военных кораблей России, которым разрешено одновременное нахождение в пункте МТО – 11 единиц, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения ядерной и экологической безопасности», – отмечается в соглашении.

Москва, Анастасия Смирнова

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