Власти Подмосковья впустую тратят миллионы на ФАПы

Публикации за 20.02.17

В 2015 году в Подмосковье было построено около полусотни фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) – как оказалось, половина из них сейчас не работают.

Как пишет издание «Мир Новостей», в соответствии с планом реализации программы под названием «Здравоохранение Подмосковья» в позапрошлом году в регионе планировалось построить 48 таких ФАПов – небольших медучреждений, в которых граждане могут получить базовую медпомощь и приобрести лекарства. Об этом изданию сообщили активисты ОНФ, которые пришли к выводу о том, что 300 000 000 рублей из бюджета были потрачены предельно неэффективно.

По словам представителей Общероссийского народного фронта, ряд вопросов могут вызвать одни только итоги конкурсной процедуры на право проведения соответствующих работ. Победителем конкурса оказался ГУП «Мособлстройпроект», который взялся построить объекты за 526 500 000 рублей, то есть с 1-процентным снижением стартовой цены проекта, заложенной в конкурсной документации. В итоге стоимость каждого ФАПа составила почти 11 миллионов. В эту сумму исполнитель включил строительство зданий площадью 160 кв м из сборных конструкций с утеплением. Там должны были расположиться не только сам фельдшерский пункт, но и квартира медика. Внимательные сразу же подсчитали, что стоимость строительства каждого квадрата такого пункта обходится почти в 69 000 рублей, и это при том, что рыночные цены минимум вдвое ниже.

То есть, выходит, что каждое такое строение по своей цене сопоставимо с благоустроенным жилым домом в Подмосковье площадью порядка двух сотен квадратных метров и земельным участком до 10 соток. Более того, объезд таких медпунктов, выполненный активистами ОНФ, позволил выявить, что два с половиной десятка пунктов вообще не работают, то есть областной бюджет впустую лишился 274 миллионов рублей.

Был выявлен и еще один важный минус – как оказалось, работать в этих пунктах попросту некому – нет соответствующих специалистов: акушеров, медсестер, фельдшеров. При этом за год власти Московской области планируют строительство 133 новых ФАПов. В то же время о планах обеспечения их работы и привлечения к ней квалифицированных кадров подмосковные власти пока умалчивают.

Москва, Алексей Васильев

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