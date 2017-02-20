Это геноцид! Жители Серпуховского района вышли на митинг за закрытие мусорной свалки

Публикации за 20.02.17

В минувшую субботу в подмосковном Васильевском состоялся митинг, во время которого участники выдвинули ряд довольно громких требований, сообщает официальный сайт администрации Серпуховского муниципального района.

Митингующие выдвигали требования о возбуждении уголовного производства по ряду статей УК РФ в отношении чиновников Минэкологии региона, которые отвечают за надзор и регулирование, а также выступили за введение режима ЧП и выделение средств под рекультивацию полигона Сьяново-1. Кроме того, участники акции протеста потребовали от серпуховской администрации и владельцев полигона срочно провести соответствующие мероприятия по вопросам пожаротушения.

Фото с сайта Серпуховской районной администрации

Протестную акцию вел депутат районного Совета Николай Дижур. Многие митингующие пришли на мероприятие с самодельными баннерами и плакатами, выражающими их позицию по данному вопросу.

Прибыл на митинг и глава Серпуховского района Александр Шестун. Он поддержал требования протестующих и отметил, что в данной ситуации действительно нужно отстаивать свои права, в противном случае это «безобразие так и будет продолжаться». Стоит отметить, что в серпуховском Роспотребнадзоре заявляют, что экологическая ситуация в районе полигона остается в пределах нормы, более того, никакого дыма там якобы нет.

Фото с сайта Серпуховской районной администрации

Москва, Алексей Васильев

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