NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 20.02.17

Это геноцид! Жители Серпуховского района вышли на митинг за закрытие мусорной свалки
Фото с сайта Серпуховской районной администрации

Это геноцид! Жители Серпуховского района вышли на митинг за закрытие мусорной свалки

В минувшую субботу в подмосковном Васильевском состоялся митинг, во время которого участники выдвинули ряд довольно громких требований, сообщает .

Митингующие выдвигали требования о возбуждении уголовного производства по ряду статей УК РФ в отношении чиновников Минэкологии региона, которые отвечают за надзор и регулирование, а также выступили за введение режима ЧП и выделение средств под рекультивацию полигона Сьяново-1. Кроме того, участники акции протеста потребовали от серпуховской администрации и владельцев полигона срочно провести соответствующие мероприятия по вопросам пожаротушения.

Новый День: Это геноцид! Жители Серпуховского района вышли на митинг за закрытие мусорной свалки

Фото с сайта Серпуховской районной администрации

Протестную акцию вел депутат районного Совета Николай Дижур. Многие митингующие пришли на мероприятие с самодельными баннерами и плакатами, выражающими их позицию по данному вопросу.

Прибыл на митинг и глава Серпуховского района Александр Шестун. Он поддержал требования протестующих и отметил, что в данной ситуации действительно нужно отстаивать свои права, в противном случае это «безобразие так и будет продолжаться». Стоит отметить, что в серпуховском Роспотребнадзоре заявляют, что экологическая ситуация в районе полигона остается в пределах нормы, более того, никакого дыма там якобы нет.

Новый День: Это геноцид! Жители Серпуховского района вышли на митинг за закрытие мусорной свалки

Фото с сайта Серпуховской районной администрации

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 20.02.17

100 лет после Октября 1917 года: Россию и Украину спасет возвращение к социализму. Народный депутат Украины IV- VI созывов Алла Александровская об уроках истории. / Что поделать, кризис: средний класс в России променял виски на водку. / Власти Подмосковья впустую тратят миллионы на ФАПы.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter