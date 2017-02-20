Жители Электростали встревожены строительством мечети на месте лесных массивов

Публикации за 20.02.17

На территории лесного массива возле подмосковного города Электросталь на общей площади порядка 45 тысяч квадратных метров в скором времени стартуют работы по строительству мечети. Местные жители заявляют, что общественные слушания прошли без их участия, и опасаются, что деревья пойдут под вырубку, сообщает информационный портал Электростали.

Как только горожанам стало известно о планах строительства мечети, они всерьез переполошились, организовали инициативную группу и даже написали несколько обращений на имя мэра города Андрея Суханова, правительства региона и в региональную прокуратуру. Местные жители в своих посланиях приводят массу доводов против вырубки лесного массива в промышленном городе. Впрочем, как и стоило ожидать, чиновники оставили эти обращения без ответа.

Более того, спустя какое-то время региональные СМИ дружно опубликовали новости о том, что слушания по поводу строительства мечети уже состоялись, но при этом местные жители так и не приняли в них участия, потому как информация о них отсутствовала. Наконец, помимо территории в 8 600 квадратов, указывается куда более обширная площадь в 40 тысяч с лишним квадратных метров, на которой, кроме самого храма, будут располагаться гаражи, парковки, улицы и другие объекты инфраструктуры.

В публикации отмечается, что городская администрация отвечает на все запросы обычными отписками, утверждая, что строительство ведется на законных основаниях.

Вызвавшая столько споров территория расположена на городской окраине. Березы, ели и прочие насаждения появились здесь благодаря тому, что старшее поколение более 40 лет тому назад высадило небольшой лесной массив для улучшения экологии, которая здесь и без вырубки леса оставляет желать лучшего. Местные жители утверждают, что уничтожение этого лесного массива, в первую очередь, нанесет удар по легким и здоровью населения города и поселка.

Москва, Алексей Васильев

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