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Публикации за 20.02.17

Жители Электростали встревожены строительством мечети на месте лесных массивов

Жители Электростали встревожены строительством мечети на месте лесных массивов

На территории лесного массива возле подмосковного города Электросталь на общей площади порядка 45 тысяч квадратных метров в скором времени стартуют работы по строительству мечети. Местные жители заявляют, что общественные слушания прошли без их участия, и опасаются, что деревья пойдут под вырубку, сообщает .

Как только горожанам стало известно о планах строительства мечети, они всерьез переполошились, организовали инициативную группу и даже написали несколько обращений на имя мэра города Андрея Суханова, правительства региона и в региональную прокуратуру. Местные жители в своих посланиях приводят массу доводов против вырубки лесного массива в промышленном городе. Впрочем, как и стоило ожидать, чиновники оставили эти обращения без ответа.

Более того, спустя какое-то время региональные СМИ дружно опубликовали новости о том, что слушания по поводу строительства мечети уже состоялись, но при этом местные жители так и не приняли в них участия, потому как информация о них отсутствовала. Наконец, помимо территории в 8 600 квадратов, указывается куда более обширная площадь в 40 тысяч с лишним квадратных метров, на которой, кроме самого храма, будут располагаться гаражи, парковки, улицы и другие объекты инфраструктуры.

В публикации отмечается, что городская администрация отвечает на все запросы обычными отписками, утверждая, что строительство ведется на законных основаниях.

Вызвавшая столько споров территория расположена на городской окраине. Березы, ели и прочие насаждения появились здесь благодаря тому, что старшее поколение более 40 лет тому назад высадило небольшой лесной массив для улучшения экологии, которая здесь и без вырубки леса оставляет желать лучшего. Местные жители утверждают, что уничтожение этого лесного массива, в первую очередь, нанесет удар по легким и здоровью населения города и поселка.

Москва, Алексей Васильев

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