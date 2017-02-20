Минэкологии проверяет шесть чеховских предприятий: местных жителей «достали» неприятные запахи

Публикации за 20.02.17

Инспекторы экологического надзора приступили к административному расследованию в отношении шести чеховских предприятий, которые арендуют площади на старом вентиляторном заводе, расположенном вблизи поселка Крюково в Чеховском районе Подмосковья.

Как сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области, проверки инициированы по просьбам местных жителей, которые жалуются на неприятные запахи, регулярно доносящиеся с предприятия.

Сейчас на территории вентиляторного завода в Крюково работает сразу несколько предприятий, которые производят жестяные банки, лакокрасочные материалы, полиэтиленовые пакеты и прочее. Кто именно виноват в появлении неприятного запаха, граждане сказать не могут, поэтому проверку было решено инициировать в отношении всех производств.

«На данный момент удалось установить первое нарушение – компания, занимающаяся выпуском жестяной тары, не имеет утвержденного проекта по предельно допустимым выбросам загрязняющих веществ, за что ее привлекут к административной ответственности», – прокомментировал ситуацию глава регионального министерства экологии и природопользования Александр Коган.

Москва, Алексей Васильев

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