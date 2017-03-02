В Москве глава района Перово задержан по подозрению в крупном мошенничестве

Публикации за 02.03.17

В Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержан глава управы района Перово Александр Довгопол. По данным источников в правоохранительных органах, речь идет о контракте об оказании информационных услуг, который не был выполнен.

Сообщается, что Довгопол был задержан при получении крупной суммы денег в качестве «отката». По данному факту возбуждено уголовное дело, передает «Интерфакс».

Довгопол был назначен главой управы Перово в июне 2013 года.

Москва, Светлана Антонова

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