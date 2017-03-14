Паводок скоро: синоптики зафиксировали заметный рост уровня воды в подмосковных реках

Публикации за 14.03.17

В водоемах Московской области отмечается повышение уровня воды на фоне аномально теплой погоды, которая ведет к активному таянию снежного покрова.

В частности, за минувшие сутки уровень воды в Оке возле Коломны и Серпухове возрос на 30 и 3 см соответственно, а нижнее течение Москвы-реки возле Коломны демонстрирует 27-сантиметровое увеличение уровня, передает портал «Метеоновости».

Рекордно повысился уровень воды в Оке возле Каширы – здесь вода прибавил на целых 115 сантиметров. Также высокая интенсивность повышения уровня воды зафиксирована на Ламе – более 50 см. Кроме того, другие водоемы региона также демонстрируют увеличение уровня воды в среднем от 10 до 18 см.

Как сообщал «Новый День», согласно прогнозу МЧС, во время весеннего половодья более сотни населенных пунктов в Подмосковье могут оказаться в зоне подтопления. В зоне повышенного риска находятся территории Коломенского, Дубненского, Каширского, Озерского, Лосино-Петровского, Орехово-Зуевского и других районов.

Период высокой опасности паводков, по прогнозу МЧС, начнется во второй половине марта и закончится к середине апреля.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 14.03.17

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