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Публикации за 14.03.17

В Подмосковье производителя колбасы обвинили в сбросе отходов в Дубну

В Подмосковье производителя колбасы обвинили в сбросе отходов в Дубну

Недавно заработавшее в подмосковной Дубне предприятие по производству колбасных изделий обвинили в сбросе отходов в воды реки. При этом представители городского хозяйства до сих пор не могут получить доступ на предприятие, чтобы провести проверку на предмет наличия здесь локальных очистных сооружений, а также химического состава самих отходов, передает телеканал «».

По словам директора объединения городского хозяйства Дубны Тимура Карягина, проверяющих на территорию предприятия никто не пускает. На этом фоне в городском хозяйстве решили пойти на радикальные меры – сюда прислали бригаду, которая отрезала сточную трубу и установила на ней заглушку. Теперь накопленные отходы приходится вывозить автомобильным транспортом.

По словам представителей самого предприятия, локальные очистные сооружения здесь присутствуют, а причина этого конфликта кроется в бюрократических нюансах. Якобы чиновники ссылаются на временный характер договора и требуют его перезаключения на новых условиях.

В это же время руководство городского хозяйства настаивает, что с тех пор, как было налажено производство, состав отходов мог измениться, поэтому за ним следует установить контроль. В противном случае все это может привести к сбою в работе очистных сооружений города.

Москва, Алексей Васильев

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