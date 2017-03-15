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Публикации за 15.03.17

СМИ: Глава УФСИН Московской области может уйти в отставку

СМИ: Глава УФСИН Московской области может уйти в отставку

Глава подмосковного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) полковник Анатолий Тихомиров в обозримом будущем может уйти в отставку, передает «».

По данным издания, уйти в отставку полковнику настоятельно рекомендовал глава ФСИН Геннадий Корниенко.

Не исключено, что Тихомиров может отправиться на пенсию в связи со скандалом с выделением ему субсидии на жилье, иначе полковник рискует стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Однако близкий к Тихомирову сотрудник министерства юстиции считает, что глава подмосковной ФСИН является образцовым офицером и просто стал жертвой клеветы.

Существует и другая версия, в соответствии с которой начальник подмосковного Управления ФСИН самостоятельно решил выйти на пенсию.

В ведомстве пока отказываются комментировать эту информацию.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 15.03.17

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