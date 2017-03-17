В Сергиево-Посадском районе возникли перебои с выдачей льготных лекарств

Публикации за 17.03.17

Жители Сергиево-Посадского района Московской области вынуждены вести неравную борьбу чиновниками из-за положенных им льготных лекарств. В местной администрации заверяют, что поставщик сорвал сроки, и когда поступит новая партия неизвестно, передает Подмосковье сегодня.

5-летняя жительница района Маша страдает сахарным диабетом. В течение полутора лет в МСЧ №94 девочке выдавали жизненно важные медикаменты, однако в этом году выдача прервалась. «Мы каждый раз слышим от врачей, что лекарств нет, и не можем ничего поделать», – сетует мать Маши Анастасия Землянова.

Каждый месяц ребенку нужен инсулин, дорогие материалы для инсулиновой помпы и полсотни полосок для измерения сахара. С начала этого года, как утверждает женщина, им перестали выдавать расходные материалы для помпы и положенные измерительные полоски. Чиновники местного Минздрава лишь пожимают плечами и говорят, что поставщик не завез в аптеки соответствующих препаратов, при этом, в ведомстве подчеркивают, что все они давно заказаны.

Такая же проблема и у другой жительницы района Татьяны Филипповой. Беременная женщина получила от врача настоятельную рекомендацию к приему «Ксексана». «Без этого препарата жизнь плода и моя жизнь находятся под угрозой. Гематолог недавно перевел меня на лекарства из списка ЖНВЛП, но в скором времени, перед операцией и после нее, лекарство снова потребуется. И что делать, если у нас даже витамины для беременных выдают с трудом», – жалуется Татьяна.

В то же время власти пытаются как-то остудить ситуацию и заявляют, что лекарства уже на подходе

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 17.03.17

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