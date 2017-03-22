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Публикации за 22.03.17

В Химках началась голодовка коммунальщиков: полгода не видели зарплату

В Химках началась голодовка коммунальщиков: полгода не видели зарплату

В подмосковных Химках сотрудники аварийной службы ЖКХ объявили голодовку, которая продлится до тех пор, пока не будет выплачена зарплата за шесть месяцев, передает РИАМО.

Одной из причин сложившейся ситуации стал разрыв договора с коммунальным подрядчиком – компанией «Азимут». На данный момент к работам приступила другая организация.

О сложившейся ситуации проинформирован и совет депутатов Химок. На данный момент часть сотрудников компании «Азимут», имеющих соответствующий уровень квалификации, уже определены на новые рабочие места в муниципальное предприятие «ДЕЗ ЖКУ».

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что сотрудники химкинской аварийной службы ЖКХ собрались голодать, пока им не выплатят задолженность по заработной плате за полгода. Несмотря на обещания чиновников и руководства округа, коммунальщики не просто лишились средств к существованию, но еще и были уволены.

Москва, Алексей Васильев

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