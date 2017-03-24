NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.03.17

Цены на бензин в России пошли в рост: скоро посевная

Цены на бензин в России пошли в рост: скоро посевная

В России с приближение посевной кампании сельхозпроизводителей растут цены на автомобильное топливо. Цены на бензин в феврале 2017 года выросли на 5,8% по сравнению с февралем 2016 года, в месячном выражении повышение составило 0,6%, а с начала года – 2,5%, свидетельствуют данные Росстата.

В феврале повышение цен наблюдалось в подавляющем большинстве регионов России – в 71 субъекте. В Москве стоимость автомобильного топлива выросла за месяц на 0,9%, в Санкт-Петербурге – на 0,6%, а наибольшее подорожание произошло в Карачаево-Черкесии и Чечне (по +2%), а также Курганской области – на 1,8%.

При этом цены производителей в среднем увеличились на 0,1%. В 10 регионах отмечено более существенное удорожание – от 2,5% в Рязанской области до 0,2% в Пермском крае.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.03.17

Александр Кокорин остался без водительских прав на четыре месяца. / Дольщики ЖК «Новой Коломны» снова остались ни с чем. / Смертельное селфи: в Москве подросток сорвался с башенного крана.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter