Цены на бензин в России пошли в рост: скоро посевная

Публикации за 24.03.17

В России с приближение посевной кампании сельхозпроизводителей растут цены на автомобильное топливо. Цены на бензин в феврале 2017 года выросли на 5,8% по сравнению с февралем 2016 года, в месячном выражении повышение составило 0,6%, а с начала года – 2,5%, свидетельствуют данные Росстата.

В феврале повышение цен наблюдалось в подавляющем большинстве регионов России – в 71 субъекте. В Москве стоимость автомобильного топлива выросла за месяц на 0,9%, в Санкт-Петербурге – на 0,6%, а наибольшее подорожание произошло в Карачаево-Черкесии и Чечне (по +2%), а также Курганской области – на 1,8%.

При этом цены производителей в среднем увеличились на 0,1%. В 10 регионах отмечено более существенное удорожание – от 2,5% в Рязанской области до 0,2% в Пермском крае.

Москва, Светлана Антонова

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