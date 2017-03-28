NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 28.03.17

ОНФ выявил нарушения госзакупок в подмосковной Истре

ОНФ выявил нарушения госзакупок в подмосковной Истре

Активисты Общероссийского народного фронта выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства при организации конкурсной процедуры по заключению контрактов на сумму более 21 млн рублей с муниципальным предприятием, которое обслуживает полигон, исключенный из реестра объектов, на которых размещаются бытовые отходы в Истринском районе Московской области.

Как сообщается на , во время независимого мониторинга государственных закупок активисты регионального отделения выявили, что в декабре минувшего года районная администрация опубликовала четыре извещения о проведении конкурсных процедур на оказание услуг сбора, вывоза и утилизации ТБО и крупногабаритного мусора. На каждую из этих процедур было подано по несколько заявок, однако к торгам было допущено только муниципальное унитарное предприятие «Истринский полигон ТБО». Аукционы были признаны несостоявшимися, но контракты с предприятием администрация все же заключила, причем, по стартовым максимальным расценкам. Общая сумма контрактов составила 21,8 млн рублей.

По словам экспертов ОНФ, конкурсная документация составлена с заметными нарушениями закона и создавала условия для ограничения круга участников закупки.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 28.03.17

В Подмосковье насчитали 2,5 тысячи незаконных рекламных конструкций. / В московских школах может появиться «религиозное» питание. / СМИ: В Москве застрелен руководитель ремонтно-строительного управления МВД.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter