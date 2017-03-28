ОНФ выявил нарушения госзакупок в подмосковной Истре

Публикации за 28.03.17

Активисты Общероссийского народного фронта выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства при организации конкурсной процедуры по заключению контрактов на сумму более 21 млн рублей с муниципальным предприятием, которое обслуживает полигон, исключенный из реестра объектов, на которых размещаются бытовые отходы в Истринском районе Московской области.

Как сообщается на сайте ОНФ, во время независимого мониторинга государственных закупок активисты регионального отделения выявили, что в декабре минувшего года районная администрация опубликовала четыре извещения о проведении конкурсных процедур на оказание услуг сбора, вывоза и утилизации ТБО и крупногабаритного мусора. На каждую из этих процедур было подано по несколько заявок, однако к торгам было допущено только муниципальное унитарное предприятие «Истринский полигон ТБО». Аукционы были признаны несостоявшимися, но контракты с предприятием администрация все же заключила, причем, по стартовым максимальным расценкам. Общая сумма контрактов составила 21,8 млн рублей.

По словам экспертов ОНФ, конкурсная документация составлена с заметными нарушениями закона и создавала условия для ограничения круга участников закупки.

Москва, Алексей Васильев

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