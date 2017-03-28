Егорьевские коммунальщики организовали сброс стоков в реку Смородинку

Публикации за 28.03.17

Коммунальщики в подмосковном Егорьевске прекратили сброс сточных вод в реку по требованию инспекции экологического надзора регионального министерства экологии и природопользования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметил глава минэкологии Подмосковья Александр Коган, коммунальщики сбрасывали в реку конденсат из теплообменника с температурой порядка 60 градусов через металлическую трубу. О превышении предельно-допустимых концентраций загрязнений в данном случае речь не идет, но предприятие не имеет разрешения на использование водного объекта.

В этой ситуации, кроме обязательств по устранению нарушения, предприятие было оштрафовано на 60 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что предписание инспекции выполнено в срок – труба демонтирована, конденсат в реку более не сбрасывается.

Москва, Алексей Васильев

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