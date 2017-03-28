NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 28.03.17

Егорьевские коммунальщики организовали сброс стоков в реку Смородинку

Егорьевские коммунальщики организовали сброс стоков в реку Смородинку

Коммунальщики в подмосковном Егорьевске прекратили сброс сточных вод в реку по требованию инспекции экологического надзора регионального министерства экологии и природопользования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметил глава минэкологии Подмосковья Александр Коган, коммунальщики сбрасывали в реку конденсат из теплообменника с температурой порядка 60 градусов через металлическую трубу. О превышении предельно-допустимых концентраций загрязнений в данном случае речь не идет, но предприятие не имеет разрешения на использование водного объекта.

В этой ситуации, кроме обязательств по устранению нарушения, предприятие было оштрафовано на 60 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что предписание инспекции выполнено в срок – труба демонтирована, конденсат в реку более не сбрасывается.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 28.03.17

В подмосковных Луховицах оштрафован магазин «Лента» за бактерии в масле и фарше. / В Австралии нашли крупнейшее в мире скопление следов динозавров (ФОТО). / В Мытищах орудуют мошенники под видом сотрудников МФЦ.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter