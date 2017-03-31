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Публикации за 31.03.17

Должников в Орехово-Зуевском районе грозят утопить в нечистотах

Должников в Орехово-Зуевском районе грозят утопить в нечистотах

Должники по коммунальным платежам в Орехово-Зуевском районе Подмосковья в скором времени рискуют остаться без канализации. Местные коммунальщики обещают в скором времени активизировать работу с неплательщиками, пишет .

Информация об этом была озвучена главой районной объединенной управляющей компании Светланой Крючковой во время оперативного совещания у первого заместителя главы местной администрации.

«В обозримом будущем начнем устанавливать заглушки на канализацию должникам за коммунальные платежи. Как показал опыт других поселений, такие меры являются эффективными – платежи увеличиваются», – заявила Крючкова.

По данным представителей ЕИРЦ, в марте итоговый сбор платежей составил 90,5%. В связи с этим первый заместитель главы районной администрации Виктор Сорокин предложил еще больше активизировать работу с должниками. «Пусть сейчас ситуация улучшилась, однако прежние долги никуда не делись», – подчеркнул он.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 31.03.17

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